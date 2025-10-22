Довольно яркий первый тайм, в основном усилиями «Динамо», предельно мотивированным 96-летием со дня рождения Льва Яшина. И какой голешник Ульви Бабаев положил с шикарной голевой передачи Константина Тюкавина! Но и «Крылья» стараются. Ждем, что будет после перерыва.
Были подходы у обеих команд, но ключевые пасы оказались неточными. Свисток на перерыв.
Минута добавлена к первому тайму.
Дальний удар Окишора — неточно.
Печенин очень опасно прострелил на Игнатенко во вратарскую, но тот чуть не дотянулся в подкате!
Тюкавин перехватил мяч на центральной линии и вторым касанием попытался перекинуть вышедшего к границе штрафной Кокарева, но удар совсем не получился.
Окишор получил мяч в штрафной в лицевой линии, откатил назад в центр Бабаеву, который развернулся и пробил низом — Кокарев поймал в прыжке.
Рубенс получил первую в матче желтую карточку за фол.
Костанца жестко подкатился под Бабаева, пока просто фол, но в следующий раз Целовальников пообещал показать желтую карточку.
Окишор с лета пробил, опередив своего же Тюкавина, после подачи Глебова в штрафную с левого фланга — выше.
После перехвата на чужой половине Фомин продвинулся с мячом к штрафной и пробил издали низом в угол — Кокарев спокойно поймал в прыжке.
«Динамо» продолжает владеть мячом и накатывать на владения «Крыльев» позиционными атаками.
Ахметов обыграл несколько человек по дороге в штрафную «Крыльев», но там все же был остановлен чистой игрой защитников.
ГОООООООООООООООЛ! Ульви Бабаев — 1:0! Какой ударище! В позиционной атаке «Динамо» Гладышев справа сыграл на Фомина в центр, тот сделал в касание пас вперед, а Тюкавин в касание же пяткой переправил в штрафную на Бабаева, который с лета вогнал под планку! Красота!
Еще одна подача Касереса в штрафную «Крыльев» стала добычей защитников.
Заброс в штрафную «Динамо» на Игнатенко, который упал в борьбе с защитниками, но фола там не было.
Касерес навесил в позиционной атаке слева на дальнюю штангу, но своих там не было. Кокарев мог пропускать за лицевую, но предпочел поймать мяч и оставить его в игре.
Очень много борьбы, но в игре пока без моментов.
Динамовцы давят позиционно, но пока ничего не создают.
Тюкавин пытался пробить по воротам, а попал мячом в челюсть находившемуся в метре Гладышеву. Тот приходит себя за бровкой пока.
Первый в матче удар Окишор нанес низом из-за штрафной — в руки Кокареву.
Печенину довольно жестко досталось от Касереса. Но уже все в порядке.
Осторожное начало с обеих сторон. Разведка, но мяч больше у динамовцев.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Владиславом Целовальниковым из Астрахани во главе.
А вот стартовый состав самарских «Крыльев Советов» от Магомеда Адиева: Кокарев, Печенин, Чернов, Лепский, Евгеньев, Рассказов, Бабкин, Костанца, Ахметов, Олейников, Игнатенко.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин:
Лещук, Касерес, Фернандес, Маричаль, Рубенс, Глебов, Фомин, Окишор, Бабаев, Гладышев, Тюкавин.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура группы В Пути РПЛ Кубка России московское «Динамо» принимает самарские «Крылья Советов». Команды набрали по восемь очков и борются за второе место в квартете. Победитель выходит в четвертьфинал Пути РПЛ, проигравший вылетает в Путь регионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.