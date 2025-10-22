22'

ГОООООООООООООООЛ! Ульви Бабаев — 1:0! Какой ударище! В позиционной атаке «Динамо» Гладышев справа сыграл на Фомина в центр, тот сделал в касание пас вперед, а Тюкавин в касание же пяткой переправил в штрафную на Бабаева, который с лета вогнал под планку! Красота!