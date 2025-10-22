На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
День рождения Яшина: «Динамо» обыгрывает «Крылья» в решающем матче Кубка. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Группа В. 6-й тур. «Динамо» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

Сергей Бобылев/РИА Новости
В матче шестого тура группы В Пути РПЛ Кубка России московское «Динамо» принимает самарские «Крылья Советов». Победитель выйдет в плей-офф Пути РПЛ, проигравший спустится в Путь регионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа B. 6-й тур
Перерыв
22 октября 18:00
Динамо М
Москва, Россия
23' Бабаев
1 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм

23' Бабаев

35' Рубенс

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Перерыв

Довольно яркий первый тайм, в основном усилиями «Динамо», предельно мотивированным 96-летием со дня рождения Льва Яшина. И какой голешник Ульви Бабаев положил с шикарной голевой передачи Константина Тюкавина! Но и «Крылья» стараются. Ждем, что будет после перерыва.

45+2'

Были подходы у обеих команд, но ключевые пасы оказались неточными. Свисток на перерыв.

45+1'

Минута добавлена к первому тайму.

43'

Дальний удар Окишора — неточно.

41'

Печенин очень опасно прострелил на Игнатенко во вратарскую, но тот чуть не дотянулся в подкате!

40'

Тюкавин перехватил мяч на центральной линии и вторым касанием попытался перекинуть вышедшего к границе штрафной Кокарева, но удар совсем не получился.

38'

Окишор получил мяч в штрафной в лицевой линии, откатил назад в центр Бабаеву, который развернулся и пробил низом — Кокарев поймал в прыжке.

36'

Рубенс получил первую в матче желтую карточку за фол.

34'

Костанца жестко подкатился под Бабаева, пока просто фол, но в следующий раз Целовальников пообещал показать желтую карточку.

31'

Окишор с лета пробил, опередив своего же Тюкавина, после подачи Глебова в штрафную с левого фланга — выше.

29'

После перехвата на чужой половине Фомин продвинулся с мячом к штрафной и пробил издали низом в угол — Кокарев спокойно поймал в прыжке.

27'

«Динамо» продолжает владеть мячом и накатывать на владения «Крыльев» позиционными атаками.

24'

Ахметов обыграл несколько человек по дороге в штрафную «Крыльев», но там все же был остановлен чистой игрой защитников.

22'

ГОООООООООООООООЛ! Ульви Бабаев — 1:0! Какой ударище! В позиционной атаке «Динамо» Гладышев справа сыграл на Фомина в центр, тот сделал в касание пас вперед, а Тюкавин в касание же пяткой переправил в штрафную на Бабаева, который с лета вогнал под планку! Красота!

20'

Еще одна подача Касереса в штрафную «Крыльев» стала добычей защитников.

19'

Заброс в штрафную «Динамо» на Игнатенко, который упал в борьбе с защитниками, но фола там не было.

16'

Касерес навесил в позиционной атаке слева на дальнюю штангу, но своих там не было. Кокарев мог пропускать за лицевую, но предпочел поймать мяч и оставить его в игре.

14'

Очень много борьбы, но в игре пока без моментов.

11'

Динамовцы давят позиционно, но пока ничего не создают.

8'

Тюкавин пытался пробить по воротам, а попал мячом в челюсть находившемуся в метре Гладышеву. Тот приходит себя за бровкой пока.

6'

Первый в матче удар Окишор нанес низом из-за штрафной — в руки Кокареву.

5'

Печенину довольно жестко досталось от Касереса. Но уже все в порядке.

3'

Осторожное начало с обеих сторон. Разведка, но мяч больше у динамовцев.

1'

Поеееехали! Матч начался.

18:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Владиславом Целовальниковым из Астрахани во главе.

17:55

А вот стартовый состав самарских «Крыльев Советов» от Магомеда Адиева: Кокарев, Печенин, Чернов, Лепский, Евгеньев, Рассказов, Бабкин, Костанца, Ахметов, Олейников, Игнатенко.

17:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин:

Лещук, Касерес, Фернандес, Маричаль, Рубенс, Глебов, Фомин, Окишор, Бабаев, Гладышев, Тюкавин.

17:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура группы В Пути РПЛ Кубка России московское «Динамо» принимает самарские «Крылья Советов». Команды набрали по восемь очков и борются за второе место в квартете. Победитель выходит в четвертьфинал Пути РПЛ, проигравший вылетает в Путь регионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

