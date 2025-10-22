На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Карпин объяснил разгром «Крыльев Советов»

Тренер «Динамо» Карпин объяснил разгром «Крыльев Советов» хет-триком Бабаева
Евгений Биятов/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после матча шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против самарских «Крыльев Советов» заявил, что команда смогла добиться уверенной победы благодаря хет-трику нападающего Ульви Бабаева. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, при этом не стоит перехваливать молодого форварда, которому еще предстоит много работать.

«Бабаев показал себя нормально, даже хорошо. От него все зависит, он молодец. Но уже были такие футболисты. Год сыграли, а потом пропадают. Дифирамбы петь не стоит», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась в Москве, на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 4:0. Хет-трик в этой встрече оформил Ульви Бабаев, который отличился на 23-й, 72-й и 78-й минутах. Еще один гол на свой счет записал Даниил Фомин, который отличился на 60-й минуте.

На 62-й минуте «Крылья Советов», проигрывающие к тому моменту со счетом 0:2, забили мяч, отличился Фернандо Костанца. Однако гол был отменен после проверки VAR.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее легенда «Спартака» дал совет команде.

Футбол. Чемпионат России
