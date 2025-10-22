На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

И так бывает: российские велогонщики не сталкиваются с негативом за рубежом

Тренер Кубеев рассказал о позитивном отношении к российским велогонщикам
true
true
true
close
Яна Бурлакова (Тыщенко)/VK

Иностранные атлеты и спортивные руководители позитивно относятся к велогонщикам из России. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал главный тренер национальной команды в гонках на треке Андрей Кубеев.

«Как ни странно, но мы практически не сталкивались с каким-либо непозволительным отношением. Напротив, во всех странах, где мы бывали, к нашим спортсменам относились хорошо, многие готовы были помочь с подготовкой и шли на сотрудничество.

Конечно, были единичные случаи, когда нашей ситуацией пользовались, чтобы, например, отказать в участии спортсменам, которые боролись за рейтинговые очки для отбора на чемпионат мира. Но это скорее исключение, а не правило», — сказал Кубеев.

Он также рассказал, сколько представителей России в велотреке на данный момент могут выступать под нейтральным флагом.

«Списки спортсменов с нейтральным статусом постоянно обновляются и публикуются на сайте международной федерации. Если говорить о трековых дисциплинах, то таких спортсменов сейчас около 60», — пояснил специалист.

Российские велогонщики выступают на чемпионате мира в чилийском Сантьяго с 22 по 26 октября. Россию на соревнованиях представляют Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Валерия Валгонен, Екатерина Евланова и Никита Кирильцев.

Ранее Кубеев объяснил, почему ждет успеха на мировом первенстве.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами