И так бывает: российские велогонщики не сталкиваются с негативом за рубежом

Иностранные атлеты и спортивные руководители позитивно относятся к велогонщикам из России. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал главный тренер национальной команды в гонках на треке Андрей Кубеев.

«Как ни странно, но мы практически не сталкивались с каким-либо непозволительным отношением. Напротив, во всех странах, где мы бывали, к нашим спортсменам относились хорошо, многие готовы были помочь с подготовкой и шли на сотрудничество.

Конечно, были единичные случаи, когда нашей ситуацией пользовались, чтобы, например, отказать в участии спортсменам, которые боролись за рейтинговые очки для отбора на чемпионат мира. Но это скорее исключение, а не правило», — сказал Кубеев.

Он также рассказал, сколько представителей России в велотреке на данный момент могут выступать под нейтральным флагом.

«Списки спортсменов с нейтральным статусом постоянно обновляются и публикуются на сайте международной федерации. Если говорить о трековых дисциплинах, то таких спортсменов сейчас около 60», — пояснил специалист.

Российские велогонщики выступают на чемпионате мира в чилийском Сантьяго с 22 по 26 октября. Россию на соревнованиях представляют Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Валерия Валгонен, Екатерина Евланова и Никита Кирильцев.

Ранее Кубеев объяснил, почему ждет успеха на мировом первенстве.