Почему есть шансы: в сборной ждут успешного выступления россиян на чемпионате мира

Российские велогонщики на чемпионате мира на треке в Сантьяго могут добиться высоких результатов. Уверенность в этом в интервью «Газете.Ru» выразил главный тренер национальной команды Андрей Кубеев.

«В команде четверо спортсменов впервые выступают на элитном чемпионате мира. Безусловно, Яна Бурлакова в статусе действующей чемпионки мира является лидером — и по опыту, и по результативности. На нее равняются остальные. Чемпионат мира — главный старт сезона, и вся подготовка была ориентирована на этот турнир.

Как нам сообщают коллеги из международной федерации, этот чемпионат станет одним из самых многочисленных за последние годы. Конкуренция будет высочайшей, все приехали за медалями. Шансы есть у многих, и, конечно, мы рассчитываем на успешное выступление. Увидим совсем скоро», — сказал Кубеев.

Чемпионат мира по велоспорту на треке проходит в Чили с 22 по 26 октября. Россию на соревнованиях представляют Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Валерия Валгонен, Екатерина Евланова и Никита Кирильцев.

