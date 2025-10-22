На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Есть волнение»: российская велогонщица о выступлении на чемпионате мира

Пресс-служба команды «Марафон-Тула»

Российская велогонщица команды «Марафон-Тула» Екатерина Евланова, которая примет участие в чемпионате мира — 2025 в Чили, в беседе с «Газетой.Ru» поделилась первыми эмоциями от тренировочного процесса перед мировым первенством.

«Акклиматизация прошла успешно, после такого долгого перелета мы все уснули без проблем. Разница шесть часов уже почти не ощутима. Когда только увидела [трек], почему-то подумала, что он скользкий, но выйдя на полотно, поняла, что наоборот. Вообще, в первые дни мы видели его идеально чистым, без наклеек. Сейчас же трек преобразился: везде наклейки, баннеры, символика чемпионата, – выглядит это все просто супер.

Конечно, [есть] волнение. На таком элитном уровне я выступаю впервые. Очень надеюсь показать свои лучшие секунды, и все для этого сделаю!» — поделилась спортсменка.

Также Евланова рассказала о своих впечатлениях от новой страны.

«Посмотреть на нее по большей части удается только из окна машины, пока едешь на трек и обратно. Местный колорит напоминает Колумбию! А так, времени для прогулок пока не было: тренировки, отдых и хороший сон. Готовимся во всю!» — отметила она.

Для Евлановой этот старт – первый подобный в группе элиты, однако до этого спортсменка поставила мировой рекорд среди юниоров, чем уже зарекомендовала себя. Для велогонщик турнир стартует квалификацией в спринте, которая состоится 23 октября.

Ранее Россия завоевала две награды в экстремальных видах на этапе КМ по BMX-фристайлу.

Летние виды спорта
