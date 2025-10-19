Россия завоевала две награды в экстремальных видах на этапе КМ по BMX-фристайлу

Россияне выиграли две награды на фестивале экстремальных видов на этапе КМ

В рамках этапа Кубка мира по велоспорту-BMX фристайл в Шанхае состоялся фестиваль экстремальных видов, где российские спортсмены завоевали две медали из трех в дисциплине «рампа».

Арсений Любишкин завоевал серебряную медаль, а Александр Моллаев выиграл бронзовую награду.

При этом российские спортсмены не смогли завоевать медалей второго этапа Кубка мира по BMX фристайлу в дисциплине «Парк» в Шанхае. Лучшим из представителей России стал Любишкин, который оказался на 12-й позиции.

Победу одержал Джастин Доуэлл (США). На втором месте оказался Рим Накамура (Япония), замкнул тройку лучших Антони Жанжан (Франция).

В BMX-фристайле спортсмены выполняют трюки на ровной поверхности, в городской среде, на грунтовой трассе, в хафпайпе и/или на специальной рампе. Судьи оценивают выступления по сложности, оригинальности и точности исполнения. Как отдельная спортивная дисциплина BMX-фристайл выделился из веломотокросса, который зародился в конце 60-х в Калифорнии.

