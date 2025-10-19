На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия завоевала две награды в экстремальных видах на этапе КМ по BMX-фристайлу

Россияне выиграли две награды на фестивале экстремальных видов на этапе КМ
true
true
true
close
Кирилл Кухмарь/ТАСС

В рамках этапа Кубка мира по велоспорту-BMX фристайл в Шанхае состоялся фестиваль экстремальных видов, где российские спортсмены завоевали две медали из трех в дисциплине «рампа».

Арсений Любишкин завоевал серебряную медаль, а Александр Моллаев выиграл бронзовую награду.

При этом российские спортсмены не смогли завоевать медалей второго этапа Кубка мира по BMX фристайлу в дисциплине «Парк» в Шанхае. Лучшим из представителей России стал Любишкин, который оказался на 12-й позиции.

Победу одержал Джастин Доуэлл (США). На втором месте оказался Рим Накамура (Япония), замкнул тройку лучших Антони Жанжан (Франция).

В BMX-фристайле спортсмены выполняют трюки на ровной поверхности, в городской среде, на грунтовой трассе, в хафпайпе и/или на специальной рампе. Судьи оценивают выступления по сложности, оригинальности и точности исполнения. Как отдельная спортивная дисциплина BMX-фристайл выделился из веломотокросса, который зародился в конце 60-х в Калифорнии.

Ранее Даниил Медведев раскрыл, кому посвятил первый за 2,5 года выигранный титул.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами