Ла Лига отменила исторический матч в Майами после протестов игроков

«Мог быть решающий шаг к глобальному развитию»: Ла Лига отменила матч в Майами

Испанская футбольная Лига официально отменила проведение матча между «Барселоной» и «Вильярреалом», который должен был состояться 20 декабря в Майами. Об этом сообщает пресс-служба на сайте лиги.

«Глубоко сожалеем, что этот проект, представлявший собой историческую и беспрецедентную возможность для международной экспансии испанского футбола, не сможет быть реализован», — сказано в официальном заявлении. Там также подчеркивается, что проведение официального матча за пределами страны стало бы «решающим шагом на пути к глобальному развитию турнира» и укреплению позиций на стратегическом рынке США.

Матч стал бы первым в истории Ла Лиги, проведенным за пределами Испании.

Причиной отмены стали акции протеста футболистов, которые в начале матчей девятого тура чемпионата стояли неподвижно в течение 15 секунд. Таким образом игроки выражали несогласие с планами проведения официального матча лиги за границей.

