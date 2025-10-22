На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ла Лига отменила исторический матч в Майами после протестов игроков

«Мог быть решающий шаг к глобальному развитию»: Ла Лига отменила матч в Майами
close
Reuters

Испанская футбольная Лига официально отменила проведение матча между «Барселоной» и «Вильярреалом», который должен был состояться 20 декабря в Майами. Об этом сообщает пресс-служба на сайте лиги.

«Глубоко сожалеем, что этот проект, представлявший собой историческую и беспрецедентную возможность для международной экспансии испанского футбола, не сможет быть реализован», — сказано в официальном заявлении. Там также подчеркивается, что проведение официального матча за пределами страны стало бы «решающим шагом на пути к глобальному развитию турнира» и укреплению позиций на стратегическом рынке США.

Матч стал бы первым в истории Ла Лиги, проведенным за пределами Испании.

Причиной отмены стали акции протеста футболистов, которые в начале матчей девятого тура чемпионата стояли неподвижно в течение 15 секунд. Таким образом игроки выражали несогласие с планами проведения официального матча лиги за границей.

Ранее Килиан Мбаппе повторил редкое достижение Криштиану Роналду в «Реале» спустя 11 лет.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами