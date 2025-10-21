На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мбаппе повторил редкое достижение Роналду в «Реале» спустя 11 лет

Нападающий Мбаппе повторил редчайшее достижение Роналду в «Реале» спустя 11 лет
true
true
true
close
Pavel Mikheyev/Reuters

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе повторил редкое достижение португальца Криштиану Роналду в мадридском клубе спустя 11 лет.

В матче девятого тура чемпионата Испании «Реал» одержал победу над «Хетафе» со счетом 1:0. Единственный гол в этой игре оформил Мбаппе на 80-й минуте. Этот мяч стал для футболиста уже десятым в текущем розыгрыше чемпионата Испании. На его счету также две результативные передачи.

Француз стал первым футболистом «Реала» с сезона 2014/15, который смог забить десять и более мячей в первых девяти турах Ла Лиги. Роналду в том сезоне отличился 17 раз за аналогичный период.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

В минувшем сезоне Мбаппе стал обладателем Золотой бутсы, забив в чемпионате Испании 31 гол. Во всех турнирах француз отличился 39 раз, побив рекорд по количеству голов в дебютном сезоне. Прежним рекордсменом по этому показателю был чилийский форвард Иван Саморано, который отличился 37 раз в сезоне-1992/93.

Ранее Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами