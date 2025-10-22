Передача Овечкина помогла «Вашингтону» выиграть в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в Вашингтоне и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Российский нападающий Александр Овечкин провел на льду 16 минут, отметился голевой передачей, нанес один бросок в створ ворот и выполнил один силовой прием. В текущем сезоне 40-летний хоккеист набрал уже 5 очков (1 гол и 4 передачи) в семи проведенных матчах.

На 8-й минуте первого периода «Вашингтон» открыл счет усилиями Ника Дауда. Во втором периоде команда укрепила преимущество, забросив две шайбы в течение минуты: на 21-й минуте отличился Райан Леонард, а на 22-й — Джейкоб Чикран. Единственную шайбу «Сиэтла» на 44-й минуте забросил Джейден Шварц, но на 60-й минуте Том Уилсон установил окончательный счет, поразив пустые ворота.

«Вашингтон» одержал пятую победу в семи проведенных матчах. В предыдущей встрече с «Ванкувер Кэнакс» проиграл команда Овечкина проиграла, прервав серию из четырех побед подряд. «Сиэтл» же потерпел четвертое поражение в семи стартовых играх сезона.

Ранее российский хоккеист подрался с канадцем в матче НХЛ.