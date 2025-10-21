На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский хоккеист подрался с канадцем в матче НХЛ

Форвард «Филадельфии» Гребенкин подрался с канадским защитником «Сиэтла» Флери
Павел Бедняков/РИА Новости

Российский нападающий «Филадельфия Флайерс» Никита Гребенкин устроил драку с канадским защитником «Сиэтл Кракен» Кейлом Флери в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Инцидент произошел на 14-й минуте встречи. По итогам драки Гребенкин был наказан малым, большим и дисциплинарным штрафом как зачинщик, что в сумме дало ему 17 минут штрафного времени.

Российский хоккеист в текущем сезоне регулярного чемпионата сыграл в четырех матчах за «Филадельфию», в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

Поединок «Филадельфии» и «Сиэтла», который состоялся на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр», завершилась победой «Флайерз» со счетом 5:2. В составе победившей команды шайбы забросили Оуэн Типпетт, который оформил дубль, Тайсон Ферстер, Трэвис Конечны и Ноа Кейтс. Российский защитник Егор Замула отдал две голевые передачи, а нападающий Матвей Мичков отметился одним результативным пасом. За «Сиэтл» отличились Джордан Эберле и Яни Нюман.

Ранее Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона».

Хоккей. НХЛ
