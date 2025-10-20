Бывший президент «Локомотива» рассказал, когда закончится беспроигрышная серия клуба

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что беспроигрышная серия команды в Российской премьер-лиге (РПЛ), которая составляет 18 матчей, может прерваться в игре против середняка чемпионата, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Со средними командами «железнодорожники» выигрывают в два мяча, а в конце упускают победу. Таких матчей в этом сезоне было четыре. «Локомотив» с командами среднего уровня может оступаться», — сказал Наумов.

18 октября «Локомотив» в матче РПЛ обыграл столичный ЦСКА. Встреча, которая состоялась на стадионе «Локомотива», завершилась победой «железнодорожников» со счетом 3:0. Голами отметились Алексей Батраков на 17-й минуте, Дмитрий Воробьёв в компенсированное время первого тайма и Николай Комличенко на 88-й минуте встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от лидера по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

