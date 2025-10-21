Назван российский тренер, которому «Спартак» должен дать второй шанс

Российский тренер Ринат Билялетдинов призвал вновь назначить Дмитрия Аленичева на пост наставника московского «Спартака», передает «Чемпионат» .

«Если вести речь от лица болельщика «Спартака», меня интересует, почему клуб считает российских тренеров недотренерами. Почему не дать вторую попытку Аленичеву? Это тренер со спартаковским прошлым», — сказал Билялетдинов.

Аленичев тренировал «Спартак» с 2015 по 2016 год. В качестве футболиста он играл за красно-белых с 1994 по 1998 год, а также с 2004 по 2006 год.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Нынешний тренер команды — серб Деян Станкович — стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

Ранее агент заявил, что спортдиректор «Спартака» подбирает тех, с кем легче обворовывать команду.