Агент заявил, что спортдиректор «Спартака» подбирает тех, с кем легче обворовывать команду

Агент Селюк: Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать «Спартак»
ФК «Спартак-Москва»

Агент Дмитрий Селюк заявил, что спортивный директор московского «Спартака» хочет оформить коррупционную сделку, пригласив на пост главного тренера команды Луиса Гарсию, передает Legalbet.

«Мой совет руководителям красно-белых — не идти на поводу у Кахигао. Он подбирает того, с кем легче обворовывать «Спартак». Кахигао просто хочет оформить очередную коррупционную сделку», — сказал Селюк.

После матча с «Ростовом» (1:1) «Спартак» повторил статистику прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) на аналогичном этапе: 5 побед, 4 ничьи, 3 поражения и 19 набранных очков. Несмотря на меньшее отставание от лидера по сравнению с прошлым годом (7 очков против 11), руководство клуба считает результаты неудовлетворительными, особенно учитывая солидные летние инвестиции в усиление состава.

Ранее «Спартак» отказался от испанского тренера, который выигрывал Лигу чемпионов.

Футбол. Чемпионат России
