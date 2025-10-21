Агент Дмитрий Селюк заявил, что спортивный директор московского «Спартака» хочет оформить коррупционную сделку, пригласив на пост главного тренера команды Луиса Гарсию, передает Legalbet.

«Мой совет руководителям красно-белых — не идти на поводу у Кахигао. Он подбирает того, с кем легче обворовывать «Спартак». Кахигао просто хочет оформить очередную коррупционную сделку», — сказал Селюк.

После матча с «Ростовом» (1:1) «Спартак» повторил статистику прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) на аналогичном этапе: 5 побед, 4 ничьи, 3 поражения и 19 набранных очков. Несмотря на меньшее отставание от лидера по сравнению с прошлым годом (7 очков против 11), руководство клуба считает результаты неудовлетворительными, особенно учитывая солидные летние инвестиции в усиление состава.

Ранее «Спартак» отказался от испанского тренера, который выигрывал Лигу чемпионов.