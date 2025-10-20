18-летняя Мирра Андреева потеряла три строчки рейтинга WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась на девятое место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась с шестого на девятое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Россиянка Екатерина Александрова осталась на десятой строчке.

Лидирует в рейтинге представительница Белоруссии Арина Соболенко. Второе место занимает Ига Швентек из Польши, замыкает тройку сильнейших Коко Гауфф из США.

15 октября Андреева не сумела выйти в третий круг турнира серии WTA-500 в Нинбо, Китай.

В матче второго круга россиянка проиграла представительнице Китая Чжу Линь, которая занимает 219-е место в мировом рейтинге. Встреча, которая продолжалась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 3:6, 2:6.

Андреева подала четыре эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Линь два эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 15 заработанных.

Ранее Андреева не заявилась ни на один предстоящий турнир.