На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Мы потеряем игрока»: названа причина срывов 18-летней Андреевой

Глава ФТР Тарпищев связал срывы Андреевой с нервной перегрузкой
true
true
true
close
Lisi Niesner/Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что срывы 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на корте связаны с нервной перегрузкой и психологической усталостью. Его слова приводит РИА Новости.

«Выигрываешь [пять турниров подряд] — тебя не хватит. А если проигрываешь, то на другие не попадаешь. Так что здесь надо таким образом выстроить календарь, чтобы были и оптимальная нагрузка, и время на восстановление. В данном случае нужно только давать выход эмоциям. В противном случае будет срыв, и мы потеряем игрока», — подчеркнул он.

7 октября Андреева громко выругалась с использованием ненормативной лексики после поражения в матче 1/16 финала турнира в Ухане от Лауры Зигемунд.

Россиянка проиграла со счетом 6:7, 6:3, 6:3. Андреева была пятой сеянной турнира. Зигемунд не имела номер посева.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее две россиянки вошли в топ-10 рейтинга WTA впервые с 2023 года.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами