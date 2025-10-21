Легенда сборной России заявил о желании тренировать: во многих клубах нефутбольные люди

Экс-футболист Семшов о желании тренировать: во многих клубах нефутбольные люди

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил о желании стать тренером, передает РИА Новости.

«Сейчас есть амбиции поработать тренером или функционером? Всегда есть, но, к сожалению, во многих клубах работают нефутбольные люди. Они не понимают, что такое тренерство и команда», — сказал Семшов.

Также Семшов отметил, что он учился у топ-тренеров России и зарубежья.

«Пока применить его не удается, потому что не все хотят нас видеть в тренерстве. По нефутбольным, на мой взгляд, причинам», — отметил он.

Семшов ранее работал тренером в тульском «Арсенале» и новомосковском «Химике». Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. С декабря 2022 по декабрь 2023 года Семшов возглавлял «Чайку» из Ростовской области.

Карьеру футболиста Семшов закончил в 2014 году в самарских «Крыльях Советов».

