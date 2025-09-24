На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда сборной России дал совет Станковичу

Экс-футболист Семшов: тренеру «Спартака» Станковичу не надо дергать игроков
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов призвал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича перестать дергать футболистов, передает «РБ Спорт».

«Станковичу надо просто расставить футболистов и не дергать их. Каждый матч — что-то новое. Надо успокоиться и перестать экспериментировать. Ничего в плане борьбы в РПЛ не потеряно», — сказал Семшов.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые одержали домашнюю волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:1), причем Станкович заменил двух крайних защитников еще по ходу первого тайма, а следующие две замены сделал после перерыва. При этом красно-белые не проигрывают в чемпионате уже пять встреч кряду и поднялись на шестое место, с 15 очками отставая всего на четыре балла от лидирующего «Краснодара». В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Пари НН».

Ранее Дмитрий Булыкин раскритиковал Станковича.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами