Легенда сборной России дал совет Станковичу

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов призвал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича перестать дергать футболистов, передает «РБ Спорт».

«Станковичу надо просто расставить футболистов и не дергать их. Каждый матч — что-то новое. Надо успокоиться и перестать экспериментировать. Ничего в плане борьбы в РПЛ не потеряно», — сказал Семшов.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые одержали домашнюю волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:1), причем Станкович заменил двух крайних защитников еще по ходу первого тайма, а следующие две замены сделал после перерыва. При этом красно-белые не проигрывают в чемпионате уже пять встреч кряду и поднялись на шестое место, с 15 очками отставая всего на четыре балла от лидирующего «Краснодара». В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Пари НН».

Ранее Дмитрий Булыкин раскритиковал Станковича.