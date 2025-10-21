ЦСКА намерен оспорить эпизод разгромно проигранного матча с «Локомотивом»

ЦСКА обратился в ЭСК РФС после разгромного поражения от «Локомотива»

Московский ЦСКА обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу одного из эпизодов в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом». Об этом сообщает Sport24.

Клуб попросил оценить не назначенный пенальти за игру рукой защитника соперника Сесара Монтеса в штрафной площади. Инцидент произошел на 32-й минуте игры, когда защитник армейцев Игорь Дивеев сыграл головой, и мяч от этого удара попал в руку Монтеса. Главный судья поединка Иван Абросимов после проверки VAR отказался от идеи назначить пенальти в ворота «Локомотива».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Локомотива», завершилась победой «железнодорожников» со счетом 3:0. Голами отметились Алексей Батраков на 17-й минуте, Дмитрий Воробьёв в компенсированное время первого тайма и Николай Комличенко на 88-й минуте встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от лидера по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

