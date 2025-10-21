На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦСКА намерен оспорить эпизод разгромно проигранного матча с «Локомотивом»

ЦСКА обратился в ЭСК РФС после разгромного поражения от «Локомотива»
Трансляция матча

Московский ЦСКА обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу одного из эпизодов в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом». Об этом сообщает Sport24.

Клуб попросил оценить не назначенный пенальти за игру рукой защитника соперника Сесара Монтеса в штрафной площади. Инцидент произошел на 32-й минуте игры, когда защитник армейцев Игорь Дивеев сыграл головой, и мяч от этого удара попал в руку Монтеса. Главный судья поединка Иван Абросимов после проверки VAR отказался от идеи назначить пенальти в ворота «Локомотива».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Локомотива», завершилась победой «железнодорожников» со счетом 3:0. Голами отметились Алексей Батраков на 17-й минуте, Дмитрий Воробьёв в компенсированное время первого тайма и Николай Комличенко на 88-й минуте встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от лидера по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

Ранее была названа причина поражения ЦСКА от «Локомотива».

Футбол. Чемпионат России
