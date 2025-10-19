На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа причина поражения ЦСКА от «Локомотива»

Экс-игрок Семенов заявил, что ЦСКА перемудрил в матче с «Локомотивом»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Московский ЦСКА проиграл столичному «Локомотиву» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за индивидуальных ошибок. Такое мнение в комментарии «Советскому спорту» выразил бывший защитник сборной России Андрей Семенов.

«ЦСКА перемудрил? Да. Голы, которые они пропустили, – это ошибки, не свойственные им. Обычно они всегда доигрывают и близко играют с оппонентом. В этот раз пропустили три гола… Ранее я такого не видел. Даже при голе Батракова допустили его. Армейцы обычно славятся своей плотностью в обороне», — отметил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Локомотива», завершилась победой «железнодорожников» со счетом 3:0. Голами отметились Алексей Батраков на 17-й минуте, Дмитрий Воробьёв в компенсированное время первого тайма и Николай Комличенко на 88-й минуте встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от лидера по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал прекрасной философию «Локомотива» после матча с ЦСКА.

Футбол. Чемпионат России
