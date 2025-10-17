На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов

Роналду обогнал Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов
true
true
true
close
Global Look Press

Португальский нападающий Криштиану Роналду вернул себе статус самого высокооплачиваемого футболиста мира, возглавив ежегодный рейтинг журнала Forbes.

По данным издания, общий доход звезды саудовского «Аль-Наср» за год составил 280 миллионов долларов, из которых около 50 миллионов принесли рекламные контракты.

Вторую позицию в списке занял аргентинец Лионель Месси из «Интер Майами» с заработком 130 миллионов долларов, из которых около 70 миллионов пришлось на рекламные контракты с брендами. Столь значительный разрыв в доходах между первым и вторым местом рейтинга стал максимальным за всю историю составления подобных рейтингов.

Замыкает тройку лидеров француз Карим Бензема, представляющий другой саудовский клуб «Аль-Иттихад», чьи доходы достигли 104 миллионов долларов.

В рейтинг также вошли представители европейских клубов: Килиан Мбаппе (98 млн), Эрлинг Холанд (60 млн), Винисиус Жуниор (45 млн), Мохаммед Салах (42 млн), Джуд Беллингем (38 млн) и юный испанский талант Ламин Ямаль (18 млн), ставший самым молодым игроком в истории рейтинга Forbes.

Ранее Овечкин не вошел в десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2026
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами