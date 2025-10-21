На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Овечкин пропустил тренировку команды
true
true
true
close
Brad Penner-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку «столичных» в понедельник, 20 октября. Об этом на своей странице в социальной сети X рассказал журналист Том Гулитти.

При этом он не озвучил причину, по которой отсутствовал российский игрок. Занятие также пропустили защитник Джон Карлсон и форвард Том Уилсон.

В текущем сезоне Овечкин провел в регулярном чемпионате шесть матчей и набрал 4 (1+3) очка.

19 октября «Вашингтон» проиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась с результатом 4:3. Овечкин, который в прошлом матче забросил свою первую шайбу в сезоне НХЛ, участие в игре принял, однако не сумел отличиться результативными действиями и помочь команде.

В следующей игре «Вашингтон», который прервал серию из четырех побед подряд, сразится с «Сиэтл Кракен» 22 октября, стартовая сирена для команд прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее клуб НХЛ выставил российского защитника на драфт отказов.

