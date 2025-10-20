Ветеран «Спартака» рассказал, чего в клубе требуют от Станковича

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, ветеран московского «Спартака» Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о давлении на главного тренера красно-белых Деяна Станковича, а также на ситуации, когда ему приходится делать замены в перерыве или даже в первом тайме, чтобы исправить собственные ошибки с выбором стартового состава.

«Я думаю, что Станкович все эти моменты не только обращает внимание, но и как тренер ищет какие-то варианты, пути, потому что были трудности, я думаю, что и руководство давит сейчас Станковича. По тем же условиям, что сейчас создают для Станковича, и по футболистам, конечно, требуют, чтобы команда была минимум хотя бы в тройке. Здесь, естественно, Станкович ищет варианты. Мы видели очень много смен защитной линии, полузащиту менял. Но надеюсь, что победы придают уверенности команде. И, наверное, за счет того, что он где-то разбирает эти матчи, он сейчас допускает меньше ошибок», — считает Деменко.

После 12 туров в Российской премьер-лиге «Спартак» занимает шестое место с 19 набранными баллами и на семь очков отстает от лидирующего «Локомотива».

