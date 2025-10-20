«Интер» отказался комментировать слухи о возможном интересе к игроку «Локомотива»

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Интер» о возможном интересе клуба к Батракову: мы не комментируем трансферы
Пресс-атташе миланского «Интера» Луиджи Криппа отказался комментировать информацию о возможном интересе итальянского клуба к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Не могу сказать, интересен ли клубу Алексей Батраков. Мы никогда не комментируем слухи о трансферах», — заявил представитель «Интера».

В текущем сезоне 24-летний Батраков провел за «Локомотив» 16 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи. Российский полузащитник является лидером среди бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) после 12 туров чемпионата. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая стоимость игрока оценивается в 23 миллиона евро.

«Локомотив» в матче РПЛ обыграл столичный ЦСКА. Встреча, которая состоялась на стадионе «Локомотива», завершилась победой «железнодорожников» со счетом 3:0. Голами отметились Алексей Батраков на 17-й минуте, Дмитрий Воробьёв в компенсированное время первого тайма и Николай Комличенко на 88-й минуте встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от лидера по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

Ранее бывший президент «Локомотива» рассказал, когда закончится беспроигрышная серия клуба.

