«Интер» отказался комментировать слухи о возможном интересе к игроку «Локомотива»

«Интер» о возможном интересе клуба к Батракову: мы не комментируем трансферы

Пресс-атташе миланского «Интера» Луиджи Криппа отказался комментировать информацию о возможном интересе итальянского клуба к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Не могу сказать, интересен ли клубу Алексей Батраков. Мы никогда не комментируем слухи о трансферах», — заявил представитель «Интера».

В текущем сезоне 24-летний Батраков провел за «Локомотив» 16 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи. Российский полузащитник является лидером среди бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ) после 12 туров чемпионата. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая стоимость игрока оценивается в 23 миллиона евро.

«Локомотив» в матче РПЛ обыграл столичный ЦСКА. Встреча, которая состоялась на стадионе «Локомотива», завершилась победой «железнодорожников» со счетом 3:0. Голами отметились Алексей Батраков на 17-й минуте, Дмитрий Воробьёв в компенсированное время первого тайма и Николай Комличенко на 88-й минуте встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от лидера по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

