Синнер пропустит «Финал восьми» Кубка Дэвиса в составе сборной Италии

Синнер отказался от выступления за сборную Италии в Кубке Дэвиса-2025

Итальянец Янник Синнер не выступит за сборную Италии в финальной стадии Кубка Дэвиса 2025 года из-за долгого и напряженного сезона. Об этом сообщается на сайте Федерации тенниса и паделa Италии (FITP).

«Янник Синнер не подтвердил свою готовность к выступлениям в 2025 году. Кубок Дэвиса был и всегда будет его домом, и я уверен, что Янник скоро вернется в команду», — высказался капитан сборной Италии Филиппо Воландри.

Президент FITP Анджело Бинаги также заявил, что федерация понимает и принимает решение спортсмена.

«Финал восьми» Кубка Дэвиса пройдет в Болонье с 18 по 23 ноября. Сборная Италии начнет борьбу с четвертьфинального матча против команды Австрии. В текущем сезоне Синнер выиграл три титула, включая Уимблдон и Открытый чемпионат Австралии, и гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP в Турине (9-16 ноября).

24-летний Синнер занимает вторую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 21 титул в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах Большого шлема: дважды на Открытом чемпионате Австралии, по одному разу на US Open и Уимблдоне. В 2024 году он выиграл Итоговый турнир ATP, а в 2023 и 2024 годах побеждал в Кубке Дэвиса в составе сборной Италии.

