На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бублик вышел во второй круг турнира ATP-500 в Вене

Казахстанский теннисист Бублик вышел во второй круг турнира ATP-500 в Вене
true
true
true
close
Lisi Niesner/Reuters

Казахстанский теннисист Александр Бублик успешно начал выступление на турнире ATP-500 в Вене, обыграв в первом круге чилийского спортсмена Алехандро Табило.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу 16-й ракетки мира и продолжался более часа.

Поединок проходил в рамках соревнования с общим призовым фондом 2,7 млн евро. Бублик реализовал 72% первых подач и сделал 9 эйсов. На приеме подачи казахстанский теннисист выиграл 44% очков и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Бублика станет победитель матча между американцем Алексом Михельсеном и аргентинцем Франсиско Серундоло.

В текущем сезоне Бублик занимает 15-е место в гонке Race To Turin. Турнир в Вене является часть подготовки к завершающим соревнованиям сезона. Победитель соревнования получит 500 рейтинговых очков. В текущем сезоне это уже восьмая победа Бублика на хардовом покрытии в рамках турниров ATP.

В 2022 году Европейский союз настольного тенниса (ETTU) отстранил российских и белорусских спортсменов после начала СВО. CAS признал, что это решение носило дискриминационный характер и постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации.

Ранее российская теннисистка Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство на узбекское.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами