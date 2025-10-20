Казахстанский теннисист Бублик вышел во второй круг турнира ATP-500 в Вене

Казахстанский теннисист Александр Бублик успешно начал выступление на турнире ATP-500 в Вене, обыграв в первом круге чилийского спортсмена Алехандро Табило.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу 16-й ракетки мира и продолжался более часа.

Поединок проходил в рамках соревнования с общим призовым фондом 2,7 млн евро. Бублик реализовал 72% первых подач и сделал 9 эйсов. На приеме подачи казахстанский теннисист выиграл 44% очков и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Бублика станет победитель матча между американцем Алексом Михельсеном и аргентинцем Франсиско Серундоло.

В текущем сезоне Бублик занимает 15-е место в гонке Race To Turin. Турнир в Вене является часть подготовки к завершающим соревнованиям сезона. Победитель соревнования получит 500 рейтинговых очков. В текущем сезоне это уже восьмая победа Бублика на хардовом покрытии в рамках турниров ATP.

