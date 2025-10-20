Российская теннисистка будет выступать под флагом Узбекистана

Российская теннисистка Мария Тимофеева официально будет представлять на международных соревнованиях Узбекистан. Соответствующие изменения появились в ее профиле на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) 20 октября.

21-летняя спортсменка в настоящее время занимает 146-ю позицию в мировом рейтинге WTA. Наивысшим достижением в ее карьере стало 93-е место в апреле 2024 года. Тимофеева является победительницей одного турнира WTA в одиночном разряде, а ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Общий призовой фонд теннисистки составляет около 796,8 тысячи долларов. Несмотря на смену спортивного гражданства, Тимофеева продолжает тренироваться в словенском городе Копер, где расположена ее тренировочная база.

В 2022 году Европейский союз настольного тенниса (ETTU) отстранил российских и белорусских спортсменов после начала СВО. CAS признал, что это решение носило дискриминационный характер и постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации.

