На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская теннисистка будет выступать под флагом Узбекистана

Российская теннисистка Тимофеева сменила спортивное гражданство на узбекское
true
true
true
close
IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Тимофеева официально будет представлять на международных соревнованиях Узбекистан. Соответствующие изменения появились в ее профиле на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) 20 октября.

21-летняя спортсменка в настоящее время занимает 146-ю позицию в мировом рейтинге WTA. Наивысшим достижением в ее карьере стало 93-е место в апреле 2024 года. Тимофеева является победительницей одного турнира WTA в одиночном разряде, а ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Общий призовой фонд теннисистки составляет около 796,8 тысячи долларов. Несмотря на смену спортивного гражданства, Тимофеева продолжает тренироваться в словенском городе Копер, где расположена ее тренировочная база.

В 2022 году Европейский союз настольного тенниса (ETTU) отстранил российских и белорусских спортсменов после начала СВО. CAS признал, что это решение носило дискриминационный характер и постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации.

Ранее российский теннисист покинул топ-10 рейтинга ATP.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами