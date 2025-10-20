Клопп отказался возглавить «Спартак»

Агент Косицке: Клопп не заинтересован в том, чтобы тренировать «Спартак»

Агент Марк Косицке, представляющий интересы наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, заявил, что тренер не рассматривает возможность возглавить московский «Спартак», передает Odds.ru.

«Извините, нет. Без шансов», — категорично высказался Косицке.

Юрген Клопп завершил девятилетнюю работу в английском «Ливерпуле» в 2024 году, установив рекорд по продолжительности пребывания на посту главного тренера клуба. Под его руководством «Ливерпуль» завоевал шесть престижных трофеев, включая чемпионский титул в Премьер-лиге сезона 2019/2020, победу в Лиге чемпионов УЕФА 2018/2019, а также Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Нынешний тренер команды — серб Деян Станкович — стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В 12-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1.

