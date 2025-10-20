Дзюба о смене тренера в «Спартаке»: на одного сильного много всяких шарлатанов

Дзюба заявил, что в России среди иностранных тренеров много шарлатанов

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба высказался о возможном приходе иностранного тренера в московский «Спартак», отметив, что зарубежный специалист должен давать разницу, передает «Матч ТВ».

«Возьмите Ивича в «Краснодаре»: все игроки команды, с кем бы я ни разговаривал, оценивали его очень высоко. Вероятно, это очень сильный тренер. Но на одного такого очень много всяких шарлатанов», — сказал Дзюба.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Нынешний тренер команды — серб Деян Станкович — стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В 12-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1.

Ранее «Спартак» отказался от испанского тренера, который выигрывал Лигу чемпионов.