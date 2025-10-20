Бобслеисты подали пример: еще одна федерация направит апелляцию на отстранение

Федерация керлинга России последует примеру бобслеистов и подаст апелляцию на недопуск спортсменов к международным соренвованиям. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава организации, первый заместитель главы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Мы сегодня собираем совещание нашей федерации, тоже планируем подавать в суд, в срочном порядке. Надеемся, что и наших спортсменов тоже восстановят. Другой вопрос, как международные федерации будут исполнять эти решения. Во многом это зависит и от позиции Международного олимпийского комитета.

К тому же, не забывайте, что могут быть всевозможные апелляции от наших оппонентов. Будем работать», — сказал Свищев.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее в Госдуме оценили решение по российским бобслеистам.