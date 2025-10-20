«Это дает слабую, но надежду»: в Госдуме оценили решение по российским бобслеистам

Депутат Свищев: решение по бобслею дает надежду на допуск и других спортсменов

Решение Апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона признать отстранение россиян незаконным позволяет надеяться, что по отношению и к другим российским спортсмена могут быть приняты справедливые решения. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил первый заместитель главы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Надо поблагодарить за огромную работу саму федерацию и министра спорта. Сейчас мы видим результат, и это дает, может быть, слабую, но надежду на то, что и другие федерации смогут отстаивать интересы своих спортсменов», — заявил парламентарий.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее Губерниев поддержал решение МОК.