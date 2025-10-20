На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда американского спорта умер во время задержания полицией

Звезда НФЛ Даг Мартин умер во время задержания полицией
Jason Behnken/AP

Бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) Даг Мартин умер при задержании полицией, сообщает Independent.

«С глубокой грустью сообщаем вам, что Даг Мартин скончался в субботу утром. Причина смерти пока не установлена. Пожалуйста, уважайте нашу конфиденциальность», — заявили в семье спортсмена.

Спортсмен умер после того, как его арестовала полиция, вызванная в связи с сообщениями о предполагаемом взломе в Окленде, штат Калифорния.

В полиции заявили, что правоохранители прибыли на место происшествия в поисках человека, проникшего в соседний дом.

«Одновременно сотрудники полиции получили уведомление о человеке, которому потребовалась неотложная медицинская помощь, и, предположительно, это тот самый человек, который был связан со взломом», — добавили в полиции.

Ранее иностранец скончался в Кабардино-Балкарии на горе Эльбрус.

Летние виды спорта
