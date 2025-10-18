Губерниев поддержал решение МОК

Российский журналист Дмитрий Губерниев поддержал решение Международного олимпийского комитета (МОК) осудить невыдачу виз израильским гимнастам а чемпионат мира в Индонезии, передает «ВсеПроСпорт».

«Абсолютно правильно высказались в МОК. Это очень опасный прецедент. Сегодня вы не даёте визы русским, завтра не даёте израильтянам, а послезавтра ещё кому-то», — сказал Губерниев.

Изначально израильская команда входила в число сборных, зарегистрированных для выступления на чемпионате мира по спортивной гимнастике в 2025 году. В июле 2025 года IGF заявила, что индонезийская сторона предоставила заверения о допуске спортсменов из Израиля в Индонезию.

Однако правительство Индонезии приняло решение отказать в выдаче виз израильской делегации, которая из-за этого не сможет прибыть на мировое первенство.

Ранее сообщалось о том, что жалоба Израиля на недопуск гимнастов до чемпионата мира была отклонена.