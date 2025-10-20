Легенда «Ювентуса» о российской звезде «Локомотива»: слышал, что он очень хорош

Экс-игрок «Ювентуса» Кьеллини о Батракове: слышал, что он очень хорош

Руководитель отдела международных отношений и скаутинга туринского «Ювентуса» Джорджио Кьеллини ответил на вопрос о футболисте московского «Локомотива» Алексее Батракове, отметив, что россиянин не подходит под стиль итальянского футбола, передает «Матч ТВ».

«Слышал, что он очень хорош. Но сейчас я не думаю, что он хорошо подходит под стиль итальянского футбола, учитывая высокий ценник, который за него просят», — сказал Кьеллини.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Батраков провел 12 матчей, забив десять мячей

18 октября «Локомотив» обыграл столичный ЦСКА. Голы забили Батраков на 17-й минуте, Дмитрий Воробьев в компенсированное время первого тайма и Николай Комличенко на 88-й минуте встречи. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от лидера по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал прекрасной философию «Локомотива» после матча с ЦСКА.