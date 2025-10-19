На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губерниев назвал философию «Локомотива» прекрасной после матча с ЦСКА

Комментатор Губерниев о матче «Локомотив» — ЦСКА: наши могут хорошо играть
Владимир Астапкович/РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу «Локомотива» над ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Он поздравил команду под тренерским руководством Михаила Галактионова с победой в своем Telegram-канале.

«Философия «Локомотива» просто прекрасна. И на камнях растут деревья. Наши футболисты могут хорошо играть, создавать и забивать. «Локомотив» — лидер чемпионата России», — написал Губерниев.

В матче «Локомотив» — ЦСКА голы забили Алексей Батраков на 17-й минуте, Дмитрий Воробьёв в компенсированное время первого тайма и Николай Комличенко на 88-й минуте встречи. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от лидера по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

