Губерниев назвал философию «Локомотива» прекрасной после матча с ЦСКА

Комментатор Губерниев о матче «Локомотив» — ЦСКА: наши могут хорошо играть

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу «Локомотива» над ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Он поздравил команду под тренерским руководством Михаила Галактионова с победой в своем Telegram-канале.

«Философия «Локомотива» просто прекрасна. И на камнях растут деревья. Наши футболисты могут хорошо играть, создавать и забивать. «Локомотив» — лидер чемпионата России», — написал Губерниев.

В матче «Локомотив» — ЦСКА голы забили Алексей Батраков на 17-й минуте, Дмитрий Воробьёв в компенсированное время первого тайма и Николай Комличенко на 88-й минуте встречи. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от лидера по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

Ранее легенда сборной СССР назвал главную проблему Валерия Карпина.