Теннисист Медведев снялся в национальном костюме Казахстана после победы на турнире

Медведева сняли в национальном наряде Казахстана после победы в Алма-Ате

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), получил трофей за победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

Перед получением трофея Медведева одели в казахстанский национальный костюм, а также предоставили тематический головной убор.

В финале российский спортсмен одержал победу над французом Корентеном Муте. Встреча, которая продолжалась 2 часа 36 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 4:6, 6:3. Муте сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Медведев за время встречи сделал восемь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из девяти возможных.

До этого Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. Последний раз он побеждал на турнире в мае 2023 года.

На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

