Александр Емельяненко провел несколько дней в больнице

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был госпитализирован и провел несколько дней в больнице. Об этом сообщает ТАСС.

Менеджер спортсмена Ваха Шанхоев уточнил, что лечение было связано с неврологическими показаниями.

«Александр несколько дней был в больнице. Это неврология. Делал процедуры», — сообщил Шанхоев.

Для 44-летнего бойца это не первая проблема со здоровьем — в начале марта он перенес операцию на позвоночнике после того, как грыжа передавила спинной мозг, что привело к временному параличу ног.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе спортсмена 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Последний раз Александр Емельяненко выходил в октагон в декабре прошлого года, когда победил Алексея Гончарова нокаутом в первом раунде.

