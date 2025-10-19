На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Емельяненко объяснил отказ от перехода в UFC

Боец Емельяненко заявил, что отказался от UFC в пользу Bellator не из-за денег
true
true
true
close
Global Look Press

Бывший российский боец MMA Федор Емельяненко пояснил причины своего отказа от перехода в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), заявив, что при принятии решения руководствовался в первую очередь человеческими отношениями и уважением, а не финансовыми условиями. Его слова передает RT.

«Для меня были важны не деньги, а человеческие отношения и уважение», — отметил Емельяненко. Он пояснил, что имел предложения как от UFC, так и от Bellator, но выбрал последний, несмотря на менее выгодные финансовые условия. В Bellator вместе с ним подписали контракты несколько бойцов.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. В 2023 году его включили в качестве персонажа в игру UFC 5 от EA Sports. Глава UFC Дэйна Уайт тогда заявил, что спортсмен получил «неприлично» много денег за появление в игре. За карьеру Емельяненко провел 48 боев по правилам MMA, в 40 из которых одержал победу.

Ранее стало известно, с кем младший брат Емельяненко проведет поединок после выхода из тюрьмы.

