Экс-тренер «Барселоны» предсказал, кто станет победителем на ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави в рамках блиц-опроса спрогнозировал победителя предстоящего чемпионата мира 2026 года, назвав фаворитом турнира сборную Испании, его слова передает издание Barca.

По мнению Хави, лучшим бомбардиром и самым ценным игроком мундиаля станет 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, который в текущем сезоне демонстрирует впечатляющую результативность в Примере. Испанец также предсказал, что сюрпризом турнира сможет стать сборная Марокко, дошедшая до полуфинала на предыдущем чемпионате мира в Катаре.

«Лучшим молодым игроком будет Педри», — добавил экс-наставник «Барселоны», отметив 22-летнего полузащитника, который уже является ключевым игроком как в каталонском клубе, так и в национальной сборной.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Северной Америке с участием 48 команд.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

