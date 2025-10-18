В «Спартаке» объяснили ничью с «Ростовом»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Ненад Сакич после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» заявил, что доволен итоговой ничьей. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«С самого начала у нас все пошло не так — травма Бабича спутала нам карты, было достаточно непросто с этим справляться. Хотел бы поблагодарить наших футболистов, команда сегодня показала характер — это то, что мы просили. После удаления Джику в первом тайме мы 70 минут играли в меньшинстве, бились, хотели победить. Отдельное спасибо хотел бы сказать болельщикам, которые гнали нашу команду вперед. Думаю, что ничья — заслуженный результат», — заявил Сакич.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Игрок «Ростова» Тимур Сулейманов открыл счет. Он отличился на 56-й минуте матча. На 86-й минуте Эсекьель Барко сравнял счет. На 26-й минуте с поля был удален игрок красно-белых Александер Джику.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 19 очков. «Ростов» занимает десятую строчку, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче «Спартак» сыграет «Оренбургом». Встреча состоится 25 октября. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени. «Ростов» сыграет 25 октября с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

