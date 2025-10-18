«Слезы не были приняты»: в Госдуме оценили решение МОК по Украине

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев выразил уверенность, что представители Украины на встрече с членами Международного олимпийского комитета (МОК) хотели добиться полного недопуска спортсменов из России до зимних Олимпийских игр — 2026. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

До этого президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что в МОК ему пообещали отсутствие национальных флагов у России и Белоруссии на ОИ-2026. Свищев предположил, что цель визита Гутцайта была связанна именно с недопуском.

«Надо отдать должное Ковентри, которая заняла жесткую позицию по этому вопросу. К сожалению, наши ребята будут выступать без символики и гимна. Тем не менее, просьбы, слезы, требования украинской делегации не были приняты. Нас это успокаивать не должно, надо продолжать отстаивать интересы наших спортсменов», — заявил Свищев.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее CAS впервые признал отстранение российских спортсменов дискриминацией.