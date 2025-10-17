Акинфеев пропустит московское дерби

Вратарь ЦСКА Акинфеев не сыграет в матче РПЛ с «Локомотивом»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале со ссылкой руководителя медицинского департамента ЦСКА Эдуарда Безуглова.

«Игорь Владимирович практически завершил курс лечения. Ожидается, что он вернется в общую группу после игры с «Локомотивом», — сказал Безуглов.

Встреча состоится 18 октября. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка, «Локомотив» занимает второе место, имея в активе 23 балла.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

