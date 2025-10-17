На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренерам-иностранцам призвали урезать зарплату за незнание русского языка

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев предложил урезать зарплату иностранным тренерам, если они не выучили русский язык, передает «Матч ТВ».

«Хорошие иностранные специалисты есть. Но им надо поставить задачу изучать русский язык. Может быть, уменьшать им зарплату, если они в течение какого‑то времени не будут знать язык», — сказал Романцев.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» резко раскритиковал судейство в российском футболе.

