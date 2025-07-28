Путин поздравил саблистку Егорян с победой на чемпионате мира в Тбилиси

Президент России Владимир Путин поздравил саблистку Яну Егорян с победой на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемая Яна Карапетовна! Поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси. Эта блистательная победа — заслуженная награда за ваш талант, потрясающее трудолюбие, веру в себя и свои силы, и конечно свидетельство высокого авторитета отечественной школы фехтования», — говорится в телеграмме.

Егорян одолела в финале представительницу Польши Зузанну Цесляр.

Поединок завершился со счетом 15:11. В полуфинале Цесляр одолела украинку Алину Комащук.

Егорян стала трехкратной чемпионкой мира (2015, 2019, 2025). Также на ее счету две победы на Олимпиаде 2016 года.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе. В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, кому Егорян посвятила золото чемпионата мира.