На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вратарь «ПСЖ» Сафонов принял решение по своему будущему

Вратарь «ПСЖ» Сафонов готов уйти из команды
true
true
true
close
Telegram-канал «ТягаМотина»

Российский голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов готов уйти из команды, чтобы получать больше игрового времени, сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на Goal.

За Сафоновым следят несколько европейских клубов. Трансфер вратаря может состояться уже зимой 2026 года.

В текущем сезоне Сафонов еще не играл за «ПСЖ», оставаясь на скамейке запасных. Основным голкипером клуба является Люка Шевалье.

Сафонов выступает за парижский клуб с лета 2024 года, когда перешел из «Краснодара». В дебютном сезоне голкипер провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». В составе «ПСЖ» россиянин стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

В турнирной таблице чемпионата Франции парижане идут на первом месте, набрав 16 очков. В следующем матче «ПСЖ» сыграет со «Страсбуром». Игра состоится 17 октября.

Ранее сообщалось о том, что в «ПСЖ» недовольны высказываниями Сафонова.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами