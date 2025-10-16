Вратарь «ПСЖ» Сафонов принял решение по своему будущему

Российский голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов готов уйти из команды, чтобы получать больше игрового времени, сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на Goal.

За Сафоновым следят несколько европейских клубов. Трансфер вратаря может состояться уже зимой 2026 года.

В текущем сезоне Сафонов еще не играл за «ПСЖ», оставаясь на скамейке запасных. Основным голкипером клуба является Люка Шевалье.

Сафонов выступает за парижский клуб с лета 2024 года, когда перешел из «Краснодара». В дебютном сезоне голкипер провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». В составе «ПСЖ» россиянин стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

В турнирной таблице чемпионата Франции парижане идут на первом месте, набрав 16 очков. В следующем матче «ПСЖ» сыграет со «Страсбуром». Игра состоится 17 октября.

Ранее сообщалось о том, что в «ПСЖ» недовольны высказываниями Сафонова.