В «ПСЖ» недовольны высказываниями Матвея Сафонова

Некоторые лица во французском «ПСЖ» недовольны высказываниями голкипера клуба Матвея Сафонова о недостатке игровой практике, сообщает издание Goal.com Français.

В текущем сезоне Сафонов еще не играл за «ПСЖ», оставаясь на скамейке запасных. Основным голкипером клуба является Люка Шевалье.

Сафонов выступает за парижский клуб с лета 2024 года, когда перешел из «Краснодара». В дебютном сезоне голкипер провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». В составе «ПСЖ» россиянин стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

В турнирной таблице чемпионата Франции парижане идут на первом месте, набрав 16 очков. В следующем матче «ПСЖ» сыграет со «Старсбуром». Игра состоится 17 октября.

