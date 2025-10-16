На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, кто сыграет в финале молодежного чемпионата мира

Сборные Марокко и Аргентины сразятся в финале молодежного чемпионата мира
Shutterstock

Сборные Марокко и Аргентины сыграют в финале молодежного чемпионата мира по футболу.

В полуфинальном матче африканская команда оказалась сильнее сборной Франции. Основное время матча завершилась со счетом 1:1, в серии пенальти марокканцы оказались точнее — 5:4. Марокканские футболисты впервые в своей истории вышли в финал молодежного чемпионата мира, ранее их самым высоким достижением было четвертое место на мировом первенстве, которое проходило в 2005 году.

Аргентинская команда в своем полуфинале одолела сверстников из Колумбии со счетом 1:0. Единственный гол забил Матео Сильветти, выступающий на клубном уровне вместе с Лионелем Месси за «Интер Майами».

Финальный матч молодежного чемпионата мира будет сыгран в ночь на 20 октября, стартовый свисток для команд прозвучит в 2:00 по московскому времени. Франция и Колумбия сыграют в матче за третье место 18 октября а 22:00 мск.

Действующим чемпионом молодежного чемпионата мира является сборная Уругвая, которая в 2023 году обыграла в финале команду Италии.

