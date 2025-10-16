Дебютант сборной России назвал себя самым популярным калмыком

Полузащитник сборной России Мингиян Бевеев в интервью Legalbet заявил, что его можно считать самым популярным представителем Калмыкии.

«Думаю, на сегодняшний день я самый популярный человек в Калмыкии. Наверное, так можно сказать. По крайней мере, на ближайшие дни. За сборной следят все, мне пишут много сообщений, все переживают, несмотря на то, что в республике давно футбола нет», — заявил Бевеев.

Российские футболисты в октябрьской международной паузе под руководством Валерия Карпина обыграли сборные Ирана (2:1) и Боливии (3:0).

Следующий товарищеский матч Россия проведет 12 ноября против сборной Перу, которая также не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года, заняв восьмое место в южноамериканской квалификации.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее клубы РПЛ потратили рекордную за пять лет сумму на трансферы.