Игроки сборной Боливии после поражения от России пошли во «Вкусно — и точка»

Сборная Боливии по футболу после поражения от национальной команды России отправилась во «Вкусно — и точка». Об этом пишет Telegram-канал «Первый спорт».

В Боливии нет сети ресторанов McDonald's или его аналогов: в 2002 году американский фастфуд проиграл конкуренцию традиционным боливийским пирожкам и обанкротился, закрыв все рестораны в стране.

14 октября Россия обыграла в Москве Боливию со счетом 3:0.

Первый гол был забит на 17-й минуте. После комбинации в штрафной Лечи Садулаев пробил в пустые ворота. Перед перерывом Алексей Миранчук удвоил преимущество, доиграв отскок после удара Дмитрия Баринова.Во втором тайме на 57-й минуте Иван Сергеев установил окончательный счет, реализовав момент после передачи Баринова. Боливийцы активизировались в концовке матча: на 73-й минуте Терсерос опасно пробил выше ворот, а на 79-й минуте голкипер Станислав Агкацев парировал удар Вильярроэла.

Следующий товарищеский матч Россия проведет 12 ноября против сборной Перу, которая также не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года, заняв восьмое место в южноамериканской квалификации.

Ранее легендарный российский футболист заявил, что у России что-то сломалось во втором тайме матча с Боливией.