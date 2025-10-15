Легендарный российский футболист об игре с Боливией: во втором тайме что-то сломалось

Экс-футболист Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что россияне в матче с Боливией смотрелись уверенно до середины второго тайма.

«Игра смотрелась хорошо, никто не хотел играть от обороны, обе команды искали счастье в атаке. У российской сборной были хорошие комбинации, одна из которых привела к первому голу в матче, когда забил Садулаев. До середины второго тайма Россия смотрелась уверенно, но потом что-то сломалось в игре, но боливийцы не смогли этим воспользоваться», — сказал Масалитин.

14 октября Россия обыграла в Москве Боливию со счетом 3:0.

Первый гол был забит на 17-й минуте. После комбинации в штрафной Лечи Садулаев пробил в пустые ворота. Перед перерывом Алексей Миранчук удвоил преимущество, доиграв отскок после удара Баринова.

Во втором тайме на 57-й минуте Сергеев установил окончательный счет, реализовав момент после передачи Баринова. Боливийцы активизировались в концовке матча: на 73-й минуте Терсерос опасно пробил выше ворот, а на 79-й минуте Агкацев парировал удар Вильярроэла.

Следующий товарищеский матч Россия проведет 12 ноября против сборной Перу, которая также не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года, заняв восьмое место в южноамериканской квалификации.

Ранее российский тренер назвал условие, при котором Боливия могла бы обыграть Россию.