Тренер Билялетдинов назвал уверенной победу России над Боливией

Тренер Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что сборная России уверенно обыграла Боливию в товарищеском матче.

«Россия уверенно победила Боливию. Боливийцы хорошо играют на высокогорье, но не на равнине. Там совершенно другой кислородный обмен. Игроки, которые выросли на высокогорье, привыкли к таким условиям. У равнинных футболистов снижается двигательная активность на высокогорье, доступ кислорода меньше обычного», — сказал Билялетдинов.

Встреча проходила в Москве и завершилась счетом 3:0 в пользу сборной России.

Первый гол был забит на 17-й минуте. После комбинации в штрафной Лечи Садулаев пробил в пустые ворота. Перед перерывом Алексей Миранчук удвоил преимущество, доиграв отскок после удара Баринова.

Во втором тайме на 57-й минуте Сергеев установил окончательный счет, реализовав момент после передачи Баринова. Боливийцы активизировались в концовке матча: на 73-й минуте Терсерос опасно пробил выше ворот, а на 79-й минуте Агкацев парировал удар Вильярроэла.

Следующий товарищеский матч Россия проведет 12 ноября против сборной Перу, которая также не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года, заняв восьмое место в южноамериканской квалификации.

Ранее Криштиану Роналду установил мировой рекорд по голам в отборе на чемпионаты мира.